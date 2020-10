Kuşadası’nın nazar boncuğu “ Adagöl “ yenileniyor

Kuşadası’nda, her yıl binlerce kişinin temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan Adagöl Mesire Alanı’nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çalışmalar bittiğinde yenilenen yüzüyle Adagöl Mesire Alanı yeşilin her tonunun görülebildiği mükemmel bir piknik alanı olacak” dedi.

Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından vatandaşların ortak kullanımına sunulan sosyal alanlardaki yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, Kuştur mevkiindeki 3 dönümlük arazinin üzerinde yer alan Adagöl Mesire Alanı’na daha modern ve yeşil bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Özellikle çocuklu ailelerin keyifli bir hafta sonu geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Adagöl Mesire Alanı’ndaki yenileme çalışmaları, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı ağaç budama ve ot biçme işlemi ile başladı.

Adagöl Mesire Alanı’nda ağaç budama ve ot biçme işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için piknik masaları, kamelyalar ve mangallar yenilenip, sayıları artırılacak. Yine mesire alanı içerisindeki eskiyen çocuk oyun grupları yenisiyle değiştirilecek. Toprak kısımların çimlendirilip, otopark alanının yeniden düzenleneceği piknik alanında, yürüyüş yolları da doğayla daha uyumlu hale getirilecek.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası’nı daha yeşil bir turizm kenti haline getirmek için çabalıyoruz. Adagöl Mesire Alanı’ndaki yenileme çalışmaları tamamlandığında hem hemşehrilerimiz hem de ilçemize gelen ziyaretçiler aileleriyle birlikte yeşilin her tonunun görülebildiği, rahat nefes alabilecekleri ve huzur verici mükemmel bir piknik alanına kavuşacak” diye konuştu.



