Kuşadası Esnaf Odası’nın aktif üye sayısı 3 bin oldu Başkan Çalım; “Zor günlerde yanımızda olan esnafımızı iyi günde unutmayalım”

Türkiye’de turizmin doğduğu kentlerin başında gelen ve bir çok Türk filmine ev sahipliği yapan Kuşadası ilçesinde pandemiye rağmen esnaf ve sanatkar faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Birçok bölgede esnaf ve sanatkar kepenk kapatıp kayıt sildirirken Kuşadası’nda aktif esnaf sayısı 3 bine ulaştı.

Tarihten bu yana esnaf ve sanatkarın en sıkıntılı günlerde bile devletinin ve milletinin hizmetinde odluğunu belirten Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, “Zor şartlar altında da olsa işinin başında olup faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarımız bu süreçte de yılmadan aşının ve işinin başında olmaya devam ediyor. Bugün aktif üye sayımız 3 bine ulaştı” diyerek her şartta işine devam eden esnaf ve sanatkara teşekkür etti.

1965 yılında kurulun Kuşadası Esnaf Odası’nın kuruluşundan bu yana yaklaşık 14 binin üzerinde esnaf ve sanatkar kaydı tutulduğunu belirten Başkan Ahmet Çalım, “Toplumu zor günlerde ayakta tutan en önemli kurumların başında esnaf ve sanatkarlar gelir. Pek çok zorluk esnaf ve sanatkarlar sayesinde atlatılmıştır. Bugün karantinadaki bir ailenin tüm ihtiyaçları kapısının önüne kadar yerel esnaf tarafından götürülüyor ise zor günlerde yanımızda olan yerel ve küçük esnafı iyi günlerde unutmamalıyız” diyerek pek çok büyük firmanın faaliyetine son verdiği bu dönemde Kuşadası’nda aktif esnaf sayısının 3 bine ulaştığını söyledi.

Aydın ilinde en yüksek üyeye sahip olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın, bölgede de üye sayısı olarak ilk üç oda içerisinde yer aldığı belirtilirken 3000. Üye olarak kayıt defterine imza atan Erdinç Korkmaz isimli esnafa Kuşadası Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım tarafından günün anısına plaket takdim edildi. Başkan Çalım “İlimizin en çok üyeye sahip odasının Başkanı olmak ayrı bir gurur ama daha da önemlisi odamıza yeni esnaf olarak kayıt olan üyelerimiz kadar esnaflarımız adına yaptığımız olumlu işleri görüp başka odalardan kayıtlarını odamıza aldıran esnaflarımızı da görmek beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Umarız en yakın zamanda aktif üye sayımız dört bini, beş bini bulur esnaflarımızın ticaretleriyle ülke ekonomisine katkımız daha da fazla olur” dedi.

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