Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar’dan Çerçioğlu’na yol teşekkürü Terziler ve Aşağı Kayacık Mahalleleri arasındaki alternatif yol yapılıyor

Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, mahallelerinde yol çalışması gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



Aydın’ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi ve Aşağı Kayacık Mahallesi arasındaki alternatif yolda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışması başlattı. Yaklaşık 1 aydır süren çalışmalarda toprak yolda zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol asfalt kaplanacak. Taleplerinin üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile çalışmaların başlatıldığını kaydeden Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, “Terziler Mahalle Muhtarı arkadaşım Ramazan Şen ile belediyemize sürücülerimizin kullandığı ve toprak olan alternatif yolumuzun yapılması için başvuruda bulunduk. Sağ olsun Özlem başkanımız da isteğimizi geri çevirmeyerek yolumuzun yapılması talimatını verdi. Yolumuz yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki mahalle arasında bulunan bu yol daha işler bir hale gelecek” diye konuşarak Başkan Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



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