Aydın'nın konuğu PTT

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi´nde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 yenilgi alarak 9´uncu sıraya yerleşen 13 puanlı Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde 18 puanı bulunan 7´nci basamaktaki PTT ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu´nda saat 15.00´te başlayacak 11´inci hafta mücadelesi Misli.Com Web ve Mobil TV´den yayınlanacak. Aydın ekibi, Başkent temsilcisini yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-23 11:16:58
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