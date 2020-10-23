ASKİ, Köşk'teki altyapı yatırımlarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Köşk ilçesinde yatırımlara devam ediyor.



ASKİ ekipleri Karatepe Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metre, Gökkiriş Mahallesi'nde de yaklaşık 9 bin 500 metrelik içme suyu isale hattı yapımını eşzamanlı olarak sürdürüyor. Her iki mahallenin muhtarı da yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Karatepe Mahallesi Muhtarı Aydın Kılınç, "Mahallemizin 7 bin metreye yakın içme suyu hattı yenileniyor. Daha öncesinde yaylada sondaj çalışması yapılmıştı, kaynak sularıyla birlikte içme suyu hattının kapasitesi iki kat artırılıyor. Aydın, büyükşehir olduktan sonra mahallemize birçok hizmet aldık. Önce Köşk'le mahallemiz arasındaki yol asfaltlandı. KaratepeKızılcaköy arasında dört kilometrelik toprak yol vardı, o yol asfaltlandı. Toplam iki sondaj çalışması yapıldı. Aşağı ve Yukarı Karatepe'de oldukça büyük istinat duvarı çalışması yapıldı. Salavatlı ile mahallem arasına sıfırdan yeni bir yol açılıyor. Böylece ulaşımımız daha kolay olacak. Yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Gökkiriş Mahallesi Muhtarı Süleyman Taç ise "ASKİ mahallemde atık sularla ilgili bir çalışma yaptı. İçme suyu depomuz yenilendi. Yaklaşık iki yıl önce 15 su kaynağımız ASKİ tarafından karınca bile giremeyecek şekilde yeniden temizlendi ve düzenlendi. Bu yıl da dağdan mahalleye su ulaştıran 9 bin 500 metrelik içme suyu hattımız yenileniyor. Geçen hafta itibarıyla o çalışmaya başlandı. Bütün bu hizmetler bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



Mahallede önümüzdeki haftadan itibaren parke taşı çalışması yapılacağını da söyleyen Taç, "İstediğimiz an bütün Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşabiliyoruz. Başta Özlem Başkanımız olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ çalışanlarına çok teşekkür ederiz" dedi.



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