Kuşadası´nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası´nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın

DHA

Kuşadası´nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda sahte içkiler ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,  ilçede son bir haftada sahte içki nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, Kadınlar Denizi´ndeki lüks bir villanın kiralanarak sahte içki üretildiği tespit edildi. Fiziki ve teknik takibini ardından dün gece harekete geçen polis, villaya operasyon düzenledi. Villada bulunan E.B.  gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 102 şişe sahte rakı, 3 şişe sahte votka, 35 litre ev yapımı rakı, 25 litre etil alkol, 20 boş şişe ve şişelere yapıştırmak için 4 rulo etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B ile ilgili yapılan araştırmada hakkında ayrıca `yağma´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçundan toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi. Şüpheli E.B., polisteki işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-10-23 18:53:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Girne ve Mesudiye Mahallesi Muhtarları Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Girne ve Mesudiye Mahallesi Muhtarları Rektör ...
CHP’li yöneticilerden Başkan Atabay’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP’li yöneticilerden Başkan Atabay’a ziyaret
Müşavir Gürbüz, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Müşavir Gürbüz, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: ...
Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
Aydın Tabip Odası’nda başkanlık görevine Dr. Adalet Çıbık getirildi
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nda başkanlık görevine Dr. Adalet ...
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık’ta düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Yeni Asri Mezarlık’ta düzenleme çalışmaları ...
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
ASKİ, Köşk'teki altyapı yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ, Köşk'teki altyapı yatırımlarına devam ediyor
Aydın’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Villayı sahte içki imalathanesine çevirmişler
YEREL HABERLER Villayı sahte içki imalathanesine çevirmişler
Aydın´da sahte içkiden 9'ucu ölüm
YEREL HABERLER Aydın´da sahte içkiden 9'ucu ölüm
Dans partisi değil koronavirüs partisi
YEREL HABERLER Dans partisi değil koronavirüs partisi
ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Kuşadası’nda sahte alkolden ikinci ölüm
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sahte alkolden ikinci ölüm
Aydın'daki feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'daki feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'nın konuğu PTT
YEREL HABERLER Aydın'nın konuğu PTT
Çalıntı motosikletle polisten kaçtı, kovalamaca bahçede bitti
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle polisten kaçtı, kovalamaca ...
Didim’de park bakım ve onarım işleri devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de park bakım ve onarım işleri devam ediyor
Başkan Atabay’dan kedi evine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan kedi evine ziyaret
Şahin; “Bilimsel mesleki eğitimimizin 178’inci yılında kırgınız ama gururluyuz”
YEREL HABERLER Şahin; “Bilimsel mesleki eğitimimizin 178’inci ...
Antalya’nın kozalağı Aydınlı işçilerin mahareti ile ekonomiye kazandırılıyor ‘Kozalak Avcıları’nın tehlikeyi göze alarak topluyor, kilosu 300 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın kozalağı Aydınlı işçilerin mahareti ile ...
Didim Belediyesi’nden “Kazasız Kul Olmaz” farkındalık projesine destek
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nden “Kazasız Kul Olmaz” farkındalık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X