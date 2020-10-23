Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi´nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı´yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı´yı Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı´nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-10-23 23:35:11
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