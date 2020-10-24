Nazilli’de toplu taşıma araçları denetlendi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında maske, hijyen ve ayakta yolcu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar neticesinde korona virüs (Covid19) pandemi salgının önlenmesine yönelik ilçenin her yerinde covidle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler arttırıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Aydın ilinde artış gösterme eğiliminin arttığını belirtmesinin ardından denetimler Nazilli’de üst düzeye çıkarıldı. Tedbirler kapsamda Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Nazilli’de minibüs, dolmuş, kıraathane ve işyerlerini denetledi. Nazilli’nin farklı noktalarında okul servisi başta olmak üzere şehir içi ve yolcu taşıyan minibüsleri durduran polisler maske, hijyen ve ayakta yolcu kontrolü yaptı. Şoförlerin ehliyetlerini de sorgulayan polisler, sürücülere ve yolculara korona virüs tehlikesinin devam ettiğini belirterek, uyarılarda bulundu. İşletmeler ve semt pazarlarında vatandaşlara da uyarılarda bulunan Nazilli Polisi, covid19 kurallarına uyulmasını ve tedbirlerin önemini anlatarak virüse karşı duyarlılık gösterilmesini istedi.



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