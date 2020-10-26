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Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı

DHA

Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 28 yıldır körüklü çizme yapan İzzet Erkaç (50), müşterisinin isteği üzerine 1 asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahil dönemin önemli isimlerinin giydiği çizmenin benzerini tasarladı. Erkaç'ın 1 ayda tamamlayıp, teslim ettiği çizmenin, İzmir'in Dikili ilçesindeki müzede sergileneceği öğrenildi. 
İncirliovalı olan, körüklü çizme ustası İzzet Erkaç, ürettiği el emeği, rengarenk körüklü çizmeleri yurdun dört bir yanına gönderiyor. Erkaç, son olarak ise İzmir Dikili'den müşterisinin isteği üzerine Osmanlı'nın son ve cumhuriyetin ilk yıllarında giyilen; ancak körüklü olmayan çizmenin benzerini tasarladı. 1 haftalık çizimlerden sonra yapımına başladığı çizmeyi 1 ayda tamamlayan Erkaç, Dikili'deki müzede sergileyecek müşterisine gönderdi. Bir örneğini de kendisi için yapan Erkaç, benzerini tasarladığı çizmeyi, 1920'li yıllarda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin önemli isimlerinin giydiğini söyledi. Çizmeyi 1000 liraya mal ettiğini belirten Erkaç, "Normalde körüklü çizme üretiyorum; ancak sipariş üzerine benzerini yaptığım bu asırlık çizme körüklü değil. Çizmenin maddi değerinden çok tarihi ve kültürel değeri daha büyük. Bu açıdan bakıldığında paha biçilemez oluyor" dedi.
'TALEBE GÖRE SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİRİM'
Körüklü çizmeyi yapması için sipariş aldığında, internet üzerinden kendisine fotoğraf gönderildiğini anlatan Erkaç, "Müşterim, yapmamı istediği çizmenin, Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönem giydiği bir model olduğunu söyledi. Kendi elimde böyle bir çizme modeli yoktu. Körüklü çizme yapımı dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk sanatkarı olduğum için bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Siparişi kabul ettim. 1 haftada çizimlerini tamamlayarak, tasarladım. 1 aylık çalışmayla da çizmeyi yapıp, teslim ettim. Benim için bu çizmeyi yapmak çok zor oldu. Osmanlı döneminin sonları ve cumhuriyetin ilk yıllarında giyilen bir çizme modeli bu. 1920'li yıllardan sonra da giyilmeyen ve görülmeyen bir modeli tekrar gün yüzüne çıkardık. Kültürel bir yönü olduğu için bu çizmeyi üretmekten büyük mutluluk duyduk. Yeni bir modeli piyasaya çıkardık" diye konuştu. 
İzzet Erkaç, talep olması halinde çizmenin seri üretimini yapmaya başlayabileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2020-10-26 09:59:43

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