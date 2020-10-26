Pınarbaşı’nda perde bir başyapıtla kapanıyor

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında ilçedeki sanatseverlerle buluşan tiyatro oyunlarının sonuncusu, 27 Ekim Salı günü (yarın) sahnelenecek. Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki tiyatro şöleni, usta sanatçılar Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in aynı sahneyi paylaştıkları “Güneyli Bayan” isimli oyunla final yapacak.

Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde perdelerini kapatmak zorunda kalan ve bu sebeple ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan tiyatro emekçilerine, “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” programıyla kucak açtı. İzlemesi birbirinde keyifli tiyatro oyunları, 1627 Ekim tarihleri arasında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Efeler halkının beğenisine sunuluyor.

Etkinler kapsamında son olarak Bilgesu Erenus’un yazdığı ve 1980’lerden bu yana birçok sanatçı tarafından defalarca sahneye konan kült tiyatro oyunu “Güneyli Bayan”, usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in performansıyla 27 Ekim Salı günü (yarın) saat 20.00’de Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenecek.

İzleyici koltuklarının, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenleneceği oyuna girişlerde, seyircilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. Oyunu izlemek isteyen Efelerli tiyatroseverler, ücretsiz biletleri, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.

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