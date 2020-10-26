Nazilli Belediyespor seri istiyor

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) -

Misli.com 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak 9 puanla 4´üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor´da gözler perşembe günü iç sahada oynanacak Belediye Kütahyaspor maçına çevrildi. Son olarak deplasmanda İskenderun FK´yı 4-0 yendiklerini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Şermet, "Biz artık seri yakalamak istiyoruz. Bunun içinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Kupada uzatma dakikalarında son dakika golüyle elendik. Şu anda bizim tek hedefimiz ligde şampiyonluk" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-10-26 14:03:23



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