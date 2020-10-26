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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari araç ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Ticari araç ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1958 sokak ile İstasyon Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Bulvarı'nda seyir halinde olan Alperen Y. idaresindeki 09 ACG plakalı motosiklet ile 1958 sokaktan bulvara çıkmak isteyen Fevzi U. yönetimindeki 09 U 5222 plakalı Nissan ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosiklette yolcu konumundaki Batuhan D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Batuhan D.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Batuhan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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