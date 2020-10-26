Aydın'da 1 günde 12 kişi yakalandı

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Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan yapılan çalışmalar kapsamında gün içerisinde 12 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında aralarında, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranması olan 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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