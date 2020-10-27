Kuşadası Belediyesi’nin diyetisyen hizmetinden bir yılda 1055 kişi faydalandı

Kuşadası Belediyesi tarafından obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor. Pandemi sürecinde de online olarak sürdürülen diyetisyen hizmetinden bir yılda 1055 kişi faydalandı.

Kuşadası Belediyesi bir yıl içerisinde 778’i kadın 277’si ise erkek olmak üzere 1055 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne (SİM) bağlı olarak faaliyet gösteren Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda verilen bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişilere bir yandan ihtiyaca göre uygun beslenme listesi hazırlanırken bir yandan da sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatılıyor. Kuşadası Belediyesi’nde görevli 2 uzman diyetisyen tarafından ayrıca danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri de yapılıyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak aldıkları bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden oldukça memnun.

Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz “Ücretsiz olarak verdiğimiz bireysel beslenme danışmanlığı hizmetine Kuşadalılar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bir yıl içerisinde 1000’in üzerinde hemşehrimizle görüştük. Danışanlarımıza ilk geldiklerinde 1 saat, sonrasında ise yarım saat zaman ayırıyoruz. İlk olarak beslenme düzenlerini öğreniyoruz. Daha sonra ise ihtiyaçlarına göre yeni beslenme programı hazırlıyoruz. İnsanlara ‘makarna yasak’ demek yerine makarnayı hangi ölçülerde ve nasıl tüketmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sporcularla da ayrıca ilgileniyoruz. 150’ye yakın sporcu danışanımız var. Antrenman ve karşılaşma dönemlerinde nasıl beslenmeleri gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uzman Diyetisyen Melisa Akol ise “Kuşadalılar verdiğimiz hizmetten oldukça memnun. Biz sadece kilo kontrolü sağlamak için hizmet vermiyoruz. Sağlıklı beslenmenin püf noktalarını da anlatıyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkese kapımız açık” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’nden beslenme danışmanlığı hizmeti alan Fatma Kalalı “Yaklaşık 9 aydır Kuşadası Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanıyorum. Aldığım hizmet sayesinde 78 kilogram verdim. Kilo vermek dışında sağlıklı beslenmeyi de öğrendim. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

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