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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan genç ADÜ’de sağlığına kavuştu

İHA

Elektrik akımına kapılan genç ADÜ’de sağlığına kavuştu

Aydın’da elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki hasta Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Acil Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan girişimler ve tedaviler sonucu bilincinin açılmasının ardından bir haftadan kısa süre içinde normal yaşamsal fonksiyonlara kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aköz “Hastamızın başına gelen elektrik çarpması sonrası 112 ambulans ekipleri gelene kadar olay yerinde kalp masajı yapılması ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan başarılı müdahale bizim işimizi bir miktar daha kolaylaştırdı diyebiliriz. Yoğun Bakım Ünitemizde hastamız gibi kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan hastalar için özelleşmiş tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Bu yöntemler için gerekli olan alt yapımız mevcut. Kalbi duran kişilerde mümkün olduğu kadar erken sürede kalp masajına başlanması azami önem arz ediyor. Bununla birlikte bu hastaların kalbi çalıştırıldıktan sonraki dönemde verilen özel bakım, hastaların beyin fonksiyonlarının korunarak taburculuk sonrasında eski yaşamlarına geri dönebilmesinde en temel unsur” dedi.
Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre, hastanın ADÜ hastanesine geldiğinde bilincinin kapalı ve koma durumunda olduğunu belirterek, “Hastanın kalp atımı vardı ancak kendi solunumu olmadığı için solunum cihazına bağlı şekildeydi. Yoğun bakımımıza aldıktan sonra beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla hastanın vücut sıcaklığını özel yöntemlerle 34 dereceye kadar soğuttuk. Bu ısıda 24 saat tuttuk ve daha sonra belli bir süre içinde tekrar normal vücut sıcaklığına getirdik. Bu esnada beyninin ne kadar oksijenlendiğini takip ettik. Her şey yolunda gitti ve verdiğimiz yoğun tedavi ve bakıma olumlu yanıt vermesi üzerine birkaç gün içinde solunum cihazından ayırmayı başararak yürüyerek yoğun bakımımızdan taburcu etmeyi başardık” sözleri ile tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

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