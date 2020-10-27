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Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her şey çalışanın aleyhine “Kamuoyuna ‘İstihdam paketi’ adıyla sunulan bu paket çalışanların güvenini yok edecek durumda”

İHA

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her şey çalışanın aleyhine “Kamuoyuna ‘İstihdam paketi’ adıyla sunulan bu paket çalışanların güvenini yok edecek durumda”

Türkİş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren tasarıda çalışanın lehine hiçbir madde bulunmadığını belirtti. Başkan Aydın, “Kamuoyuna ‘İstihdam Paketi’ adı altında sunulan düzenleme uzun bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir” diyerek bu durumun yasalaşması halinde önümüzdeki süreçte 26 yaş ile 49 yaş arasındaki insanların en verimli dönemlerinde çalışacak iş yeri bulamayacağını söyledi.
Torba yasaya ilişkin, 16. maddede kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla getirilecek düzenlemenin amacına uygun olmadığını ve bunun gelecek nesillere ağır bir fatura olacağını belirten Türkİş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, “ Çünkü, esnek çalışma modellerinin sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısı zayıftır. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadıkları gibi iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden de yararlanamamaktadırlar. Torba yasanın 32. maddesinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik getirilmek istenen düzenleme ise çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamaması durumunu ortaya çıkaracaktır. Bizce; İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan bu yasa çalışana değil işverene destek paketidir” diyerek tasarı ile ilgili mutlaka iş temsilcilerinin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.
“Cumhurbaşkanımıza detaylı şekilde bilgilendirilmelidir”
Salgın koşullarında işsizlikle mücadelenin bu şekilde olmayacağını ifade eden Türkİş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, “Bir yanda Covid19 salgını ile mücadeleye devam edilirken diğer yandan da çalışanlarımız ciddi bir güvensizliğe itilmektedir. Bize göre Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yeterince bilgi verilmedi. Çünkü gelecek neslin çalışma ve sosyal hayatını bu denli zora sokacak bir tasarıya Cumhurbaşkanımızın izin yasalaştıracağına inanmıyoruz. Torba yasanın 16. maddesinde yer alan kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Halihazırda ülkemizdeki esnek çalışma modellerinin güvence boyutu bulunmamakla birlikte sosyal güvenlik bağlantısı tam olarak kurulmamıştır. Mevcut sistemdeki yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanması gibi durumların esnek çalışma modeliyle uyumlu olmadığı ve esnek çalışma modellerinin sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısının zayıf olduğundan bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz. Kısacası çalışanın lehine hiçbir şeyin olmadığı bu çalışmanın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi.
Açıklamaya Türkiİş’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katılarak destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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