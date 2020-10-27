Lunaparkta çarpışan araba yandı

Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde lunaparkta çarpışan araba, durduğu yerde üst kısmındaki tellerin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki lunaparkta bir çarpışan araba, dün saat 23.30 sıralarında üst kısmındaki tellerin kısa devre yapması sonucu alev aldı. Çalışanlardan Serkan Kemer, elektriği kesip, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Çağırılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıktığı sırada çarpışan arabaların kullanılmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2020-10-27 12:43:27
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