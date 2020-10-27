Lunaparkta çarpışan araba yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde lunaparkta çarpışan araba, durduğu yerde üst kısmındaki tellerin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki lunaparkta bir çarpışan araba, dün saat 23.30 sıralarında üst kısmındaki tellerin kısa devre yapması sonucu alev aldı. Çalışanlardan Serkan Kemer, elektriği kesip, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Çağırılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıktığı sırada çarpışan arabaların kullanılmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-10-27 12:43:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.