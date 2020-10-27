Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

Hatay İskenderun'da ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve Yusuf Deveci Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hisar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi. Devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Atabay, Didim’in sağlıklı ve modern ulaşım ağlarına kavuşması için çalışmalarımızı tüm hızıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.