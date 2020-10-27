Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

İHA

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve Yusuf Deveci Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hisar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi. Devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Atabay, Didim’in sağlıklı ve modern ulaşım ağlarına kavuşması için çalışmalarımızı tüm hızıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın esrar ele geçirildi Uyuşturucu maddelerle gözaltına alınan tamirci tutuklandı
YEREL HABERLER Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın ...
Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
YEREL HABERLER Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; "Sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacak"
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; ...
Silahlı saldırının şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırının şüphelisi polis tarafından ...
Efeler Belediyesi kuaförleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi kuaförleri yalnız bırakmadı
Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Lunaparkta çarpışan araba yandı
YEREL HABERLER Lunaparkta çarpışan araba yandı
Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her şey çalışanın aleyhine “Kamuoyuna ‘İstihdam paketi’ adıyla sunulan bu paket çalışanların güvenini yok edecek durumda”
YEREL HABERLER Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her ...
Nazilli Yeşil Mahalle’de yol onarım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Nazilli Yeşil Mahalle’de yol onarım çalışmaları ...
Kuyucak’ta futbol sahası için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta futbol sahası için çalışmalar başladı
Öğretim üyesi Gümüş’ün editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı
YEREL HABERLER Öğretim üyesi Gümüş’ün editörlüğünü yaptığı kitap ...
Elektrik akımına kapılan genç ADÜ’de sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç ADÜ’de sağlığına ...
Söke’de müziğin efsaneleri Ege Kent Orkestrası’nda buluştu
YEREL HABERLER Söke’de müziğin efsaneleri Ege Kent Orkestrası’nda ...
Kaymakamlığın projesine 116 bin 300 euro hibe
YEREL HABERLER Kaymakamlığın projesine 116 bin 300 euro hibe
Yasa dışı bahisten kazandıkları paraları QR kodla çekmişler Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Yasa dışı bahisten kazandıkları paraları QR kodla ...
Aydın’da sağanak yağış etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da sağanak yağış etkili olacak
Kuşadası Belediyesi’nin diyetisyen hizmetinden bir yılda 1055 kişi faydalandı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin diyetisyen hizmetinden bir ...
Lunaparkta yangın paniği Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Lunaparkta yangın paniği Elektrik tellerinden çıkan ...
Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X