Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor

İHA

Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor

Nazilli Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi A Blok inşaatı tamamlandı.
Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi A Blok konutlarının anahtar teslimi bugün başlayacak. Yeni Mahalle 140 Sokak'ta gerçekleştirilecek olan teslim töreninde pandemi kuralları gözetilerek 5 konut sahibine anahtarları verilecek.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek törende yeni örnek daire gezilerek basın açıklaması yapılacak. B Blok çalışmalarının da hızla devam ettiği proje, sosyal tesisleri ve dünyaca ünlü markaların bulunduğu çarşısıyla Nazilli'de konforlu bir yaşam anlayışı sunuyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İnci Yaşam Projesi B Blok satışları ise uygulanan nakit indirim oranı ile hız kazanmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandoda davul çalarak geçen 48 yıl Kuşadası Belediye bandosunun 48 yıllık efsane davulcusu emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Bandoda davul çalarak geçen 48 yıl Kuşadası Belediye ...
MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı ...
Nazilli'de alev savaşçılarından Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Nazilli'de alev savaşçılarından Kızılay’a kan desteği
Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili denetimleri arttırdı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili ...
GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı ...
Didim Belediyesi işletmelerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi işletmelerine bir yenisini daha ...
ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na görevlendirildi
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na ...
Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
Didim’de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor
Memur-Sen Aydın'da Macron’un küstahlığını kınadı
YEREL HABERLER Memur-Sen Aydın'da Macron’un küstahlığını kınadı
Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi
Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın esrar ele geçirildi Uyuşturucu maddelerle gözaltına alınan tamirci tutuklandı
YEREL HABERLER Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın ...
Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
YEREL HABERLER Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; "Sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacak"
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; ...
Silahlı saldırının şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırının şüphelisi polis tarafından ...
Efeler Belediyesi kuaförleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi kuaförleri yalnız bırakmadı
Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Lunaparkta çarpışan araba yandı
YEREL HABERLER Lunaparkta çarpışan araba yandı
Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her şey çalışanın aleyhine “Kamuoyuna ‘İstihdam paketi’ adıyla sunulan bu paket çalışanların güvenini yok edecek durumda”
YEREL HABERLER Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Aydın; Bu tasarıda her ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X