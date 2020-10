Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyetin genç bir çınar olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Gençliğe Hitabe" vurgusu yaptı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını doldurmasına ve ikinci yüzyılını yaşamaya başlamasına sayılı yıllar kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" demesinin üzerinden 97 yıl geçti. O gün yaşanan Cumhuriyet heyecanını, geçen yıllarda içlerinde büyüten ve bizlere emanet eden büyüklerimizi de anarak çocuklarımıza emanet ediyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarılan aynı inanmışlıkla Cumhuriyetimize sıkı sıkıya sarılıyoruz. Bizlere Cumhuriyet dendiğinde aklımıza, her yaştan Cumhuriyet aşığının içini titreten "Gençliğe Hitabe" gelir; bugün de geçerliliğini koruyan ileri görüşlülüğe hayran kalırız.

Bizlere Cumhuriyet dendiğinde aklımıza, Lozan'da bir karış vatan toprağı için savaş sahasından sonra masada verilen mücadele gelir; minnetimizi sunarız.

Bizlere Cumhuriyet dendiğinde, hasta yatağından kalkan Paşa'nın vatana katılan son toprak olan Hatay'a doğru yolculuğu gelir; şükran duyarız.

Bizce Cumhuriyet henüz 97. yılı kutlanan genç bir çınar ve Gençliğe Hitabe'de de yer verildiği gibi, "iç ve dış bedhahlara" rağmen bu çınarın gölgesinden nesiller geçecek. Yeter ki gösterilen yoldan ilerleyelim. Her zaman minnetle andığımız bu ülkenin kurucu iradesine dün olduğu gibi bugün de, yarın da minnettar olacağız. Kurucu iradenin gösterdiği yol çok nettir; Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. Demokrasiye sahip çıkmak. Her yaştan gencimize gösterilen yoldan sapmamak. Bilimi referans almak. Bu hedefler doğrultusunda demokrasi inancımızdan hiçbir şey kaybetmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının peşinden, bize gösterilen hedeflere yürüyeceğiz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnetimizi ancak böyle gösterebiliriz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”

