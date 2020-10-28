Nazilli’de Kandil geleneği bozulmadı Osmanlı Çeşmesi'nden su değil şerbet akıtıldı

Nazilli Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla hazırlatılan 5 bin kişilik şerbet Belediye Meydanı’nda vatandaşlara ikram edildi.



Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kandil şerbeti, Belediye Meydanı’ndaki Osmanlı Çeşmesi’nden akıtılarak yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi. Mevlid Kandili’ne özel olarak hazırlanan şerbeti vatandaşlara dağıtan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandili’ni kutluyorum. Rabbim dualarını ve ibadetlerini kabul eylesin. Art arda gelen 2 güzel günü birlikte kutluyoruz. Hem kandilimizi hem de Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. İnşallah bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz. Nazillimizde geleneksel hale gelen şerbet dağıtımını biz de devam ettiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 5 bin kişilik şerbet hazırladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında, gerekli her türlü önlemi alarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sayın milletvekillerimize, yerel ve genel yönetimlere, sayın valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliği ile Nazillimiz en güzel günleri yaşayacaktır” dedi.



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