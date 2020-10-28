Heykeltraşlar Başkan Günel’i ziyaret etti

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'na katılan sanatçılar, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel'e eserleri hakkında bilgi veren heykeltıraşlar, sempozyuma katıldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu büyük ilgi gördü. Sempozyuma; 2'si Rusya'dan olmak üzere toplam 9 sanatçı katıldı. İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu'ndaki açık hava atölyesinde 5 Ekim'den bu yana çalışmalarını sürdüren heykeltıraşlar, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün de bulunduğu ziyarette sanatçılar, sempozyuma katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel'e eserlerinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi'nin 1 ay boyunca kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu küratörü Hakan Şengönül, "Öncelikle Kuşadası çok güzel bir turizm kenti. Sanatçılar olarak burada çalışmaktan büyük keyif aldık. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. Kuşadası’nın kültür ve sanat etkinlikleri ile desteklenmesi gereken Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Sempozyumla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Heykellerimiz başta Kuşadası'nın turistik çarşıları olmak üzere kentimizin işlek noktalarında sergilenecek. Ayrıca eserler ile heykeltıraşları tanıtan bir kitapçık da hazırlayacağız. Geleneksel hale getireceğiniz sempozyumu önümüzdeki yıl daha geniş çaplı düzenleyeceğiz" diye konuştu.



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