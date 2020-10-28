Nazilli’de Cumhuriyet coşkusu çelenk sunma töreni ile başladı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yıldönümü kutlamaları İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı. Törenler 29 Ekim’de Kaymakamlık binası önünde yapılacak tebrikat töreni ile devam edecek.

Bu yıl Nazilli Anadolu Lisesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı kutlama etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı. İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık çelengini Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanlığı çelengini Başkan Kürşat Engin Özcan’ın sundu. Çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.

İstasyon Meydanındaki çelenk sunma etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Baro temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri, sendika temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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