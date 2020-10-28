Belediye bandosunda 48 yıl çaldığı davula 78 yaşında veda etti



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Belediye Bandosu'nda 48 yıl davul çalan Ali Erdem, 78 yaşında emekliye ayrıldı. Bandoda görev yaptığı süre boyunca 9 ayrı belediye başkanı ile çalışan Erdem, "Artık bırakma zamanım gelmişti. Kuşadası Belediye Bandosu'ndan çok güzel anılar biriktirerek, ayrıldım" dedi.

Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan Kuşadası Belediye Bandosu'nun efsanevi davulcusu Ali Erdem, 78 yaşında emekli oldu. Usta müzisyen Erdem, 1972 yılında görev yapmaya başladığı bandoda, davul çaldığı 48 yıl boyunca 9 ayrı belediye başkanı ile çalıştı. Aynı zamanda Kuşadası İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde katip olarak görev yapan emektar davulcu Ali Erdem, "O dönem bandoda çalışan davulcunun ayağı kırılınca, bandonun rahmetli şefi Ali Bereket bana iş teklif etti. Ben de kaymakamdan izin alınması halinde gelebileceğimi söyledim. Kaymakam beyden izin alındı ve 1972 yılı Haziran ayında bandoya katıldım. Böylelikle memuriyetin yanında bandoda da çalışmaya başladım. Katiplik, davulculuk, kurban derisi toplama, fırıncılık gibi ek işlerde yaptım. Son dönemde Nüfus Müdürlüğü'ne nikah kıyma yetkisi de verildi. Ondan sonra nikah da kıydım. Anlayacağınız yıllarca pek çok işte çalıştım" dedi. Erdem, "12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbede göreve gelen Albay Kemal Yıldır da dahil olmak üzere toplam 9 belediye başkanı gördüm. Mercan Küçükağaç, Lütfi Suyolcu, Mehmet Işık, Engin Berberoğlu, Fuat Akdoğan, Esat Altungün, Özer Kayalı ve Ömer Günel gibi belediye başkanlarıyla çalıştığım sürede Kuşadası Belediye Bandosu'nda çok güzel anılar biriktirdim. 48 yılımı doldurdum ve yaşım 78 oldu. Artık bırakmanın zamanı geldi diyerek, emekli olmaya karar verdim" diye konuştu.

BAŞKAN GÜNEL'DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Ali Erdem'i makamında ağırlayıp, teşekkür plaketi verdi. Erdem'in adını tarihi belediye bandosuna altın harflerle yazdırdığını belirten Başkan Günel, "Kendisiyle Kuşadası Belediyesi ailesinde birlikte çalışmış olmaktan onur duyuyorum. Ali Erdem'e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-28 17:28:48



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