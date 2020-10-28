Tedavisi yapılan caretta caretta Didim Altınkum’da denize bırakıldı

Didim’de yaralı olarak bulunan 45 yaşlarındaki caretta caretta için doğa severler seferberlik ilan etti. Dalyan’da tedavi edilen caretta caretta Didim’in Altınkum plajından denize bırakılarak doğal yaşam alanına geri gönderildi.

Didim’de yaklaşık 2 ay önce misinalara dolanarak sağ yüzgeci kopan ve önemli derecede hasar gören 45 yaşlarındaki erkek caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) tarafından teslim alındıktan sonra tedavi için Muğla’ya bağlı Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi(DEKAMER)’ne gönderilmişti. DEKAMER’de devam eden tedavi süreci sonucunda iyileştiği ve beslenmesini yapabildiği tespit edilen caretta caretta tekrar Kuşadası EKODOSD yetkilileri tarafından doğal yaşama bırakılmak üzere teslim alındı.

Didim’e bağlı Altınkum Plajı’nda düzenlenen törene Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, DEKAMER başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Didim Kültür Mirası Koruma ve Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk, ve vatandaşlar katıldı. Tam olarak iyileşen caretta caretta Didim Belediye Başkanı Atabay, Prof. Dr. Kaska ve EKODOSD yetkililerinin katılımıyla denize bırakılarak, doğal yaşam alanına geri gönderildi.

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