Nazilli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı hediyesi

Nazilli Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak vatandaşlara Nutuk ve bayrak dağıttı.

Uzun Çarşı girişine kurulan standta vatandaşlara bayrak ve Nutuk'ları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan takdim etti. Gençler ve çocuklar için ayrı ayrı editörlük çalışması yaptırılarak hazırlanan Nutuk'lar her yaşta vatandaşın rahatlıkla okuması için özel olarak hazırlandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 97. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusumuza ve şehrimize kutlu olsun. Bu anlamlı günde gençlerimize ve çocuklarımıza Atatürk'ün Türk ulusuna hediyesi Nutuk'u ve şanlı bayrağımızı dağıtıyoruz. Bu eşsiz eserin her bir Türk genci tarafından idrak edilmesi çok önemli. Tüm hemşehrilerimin bu vesile ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

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