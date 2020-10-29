Nazilli Belediyespor - Belediye Kütahyaspor: 1-1

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Şeyhmus Baysal (xx), Selçuk Kaplan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 75 Zafer xx), Polat (xx), Ufukcan (xx), Hasan Demir (x) (Dk. 63 Mert Çapar xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 75 Muhammet Ali xxx), Berkay (xx), Aytaç (xx) (Dk. 86 Batuhan), Sinan (xx), Murat Can (xx), Oktay (xx)

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Osman Mert (xx) Fatih (xx), Ömer (xx), Ahmet (x), Aykut (xx), Emrah (x) (Dk. 65 Alihan xx), Serhat (xx), Enes (x) (Dk. 90 İsmail), Güven (x) (Dk. 90 Murat), Onur Garip (xxx), Erdem Onur (x) (Dk. 78 Muhammet Enes x)

GOLLER: Dk. 79 Onur Garip (Bld Kütahyaspor), Dk. 83 Muhammet Ali (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Ahmet (Bld Kütahyaspor)

SARI KARTLAR: Ufukcan (Nazilli Bld), Ahmet, Aykut, Fatih, Güven (Bld Kütahyaspor)MİSLİ.com 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta 6´ncı hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Belediye Derincespor´la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 79´uncu dakikada Onur Garip atarken, Nazille temsilcisinin golü 83´üncü dakikada Muhammet Ali´den geldi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 10, Kütahyaspor ise 5 puana yükseldi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

79´uncu dakikada Aykut köşe atışını kullandı. Ceza alanı içinde topu takip eden Onur kafa vuruşuyla Kütahyaspor´u öne geçirdi: 0-1.

83´üncü dakikada sağdan Mert Çapar ceza sahasına kesti. Müsait pozisyondaki Muhammet Ali, skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-10-29 16:23:54



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