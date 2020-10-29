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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydınİzmir otobanında sabah trafik kazası geçiren ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Asistan Hekimleri Dr. Aybüke Parlakdağ, Dr. Fatma Nalbant, Dr. Hilal Topyıldız, Dr. Merve Bıyıklı ve Dr. Selin Işık’ı getirildikleri ADÜ Acil Servis'te ziyaret edip, durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADÜ Hastanesi Acil Servisi'nde kontrol altına alınan Dr. Aybüke Parlakdağ, Dr. Fatma Nalbant, Dr. Hilal Topyıldız, Dr. Merve Bıyıklı ve Dr. Selin Işık’a yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Asistanlarımızın durumu iyi. Önemli bir kaza geçirdiler ancak tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması. Çeşitli kırıklar ve kazanın etkisiyle oluşan yaralanmalar var. Temennimiz, en kısa zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde dönmeleri. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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