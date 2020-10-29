Başkan Atay; "Yağmurdan değil, Cumhuriyete aşkımızdan sırılsıklam olduk"

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlamaya imza attı. 'Cumhuriyet Coşkusuyla Kartallar Pedala Basıyor' sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı. Katılımcılarla birlikte pedal çeviren Başkan Atay, turun yağışlı havaya rağmen yapıldığını söyleyerek, “Biz yağmurdan, yaştan değil cumhuriyete olan aşkımızdan sırılsıklam olduk” dedi.



Efeler’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinlerle coşku içinde kutlandı. Gerçekleştirilen anlamlı etkinliklerden biri de Aydın Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edildi. 'Cumhuriyet Coşkusuyla Kartallar Pedala Basıyor' sloganıyla düzenlenen bisiklet turunun sürpriz katılımcısı ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay oldu. Tüm güzergâh boyunca bisiklet süren Başkan Atay, pencerelerinden ve yol kenarından turu seyreden vatandaşların tezahüratları ve sevgi gösterileriyle selamlandı. Saat 16.00’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Emir Sultan Camii önünden tur başlangıcı yapan bisikletliler, Batı Gazi ve Adliye Bulvarı’ndan marşlar eşliğinde kat ederek Atatürk Kent Meydanı’nda rotayı tamamladı. Katılımcıların kask, maske ve Beşiktaş formalarıyla katıldıkları bisiklet turu, trafik polislerinin nezaretinde yapıldı.



Rotanın son durağı olan Atatürk Kent Meydanı’nda Türk Bayraklı giysiler giyen çocukların karşıladığı katılımcılar, hep birlikte alanda dev Türk Bayrağı açtı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Dernek başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm Beşiktaşlılara ve bu etkinliğe katılanlara teşekkür ederim. Çocuklarımıza ve hanımefendilere de ayrıca teşekkür ederim. Çok fazla yağmur yağdı, buna rağmen inadımızla, inancımızla bu etkinlikten vazgeçmedik. Biz yağmurdan, yaştan değil cumhuriyete olan aşkımızdan sırılsıklam olduk” diye konuştu.



Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu pandemi tedbirleri kapsamında yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Spor derneği olarak böyle bir sportif bayram kutlaması yapmaya karar verdik. Sağ olsun Efeler Belediye Başkanımız bizimle pedal çevirerek etkinliğimize daha büyük anlam kattı, bayram coşkusunu yaşamak için bizimle oldu kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.



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