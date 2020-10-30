Söke Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 alanı oluşturuluyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Kovid19 hastalarının müşahede altında tutularak tedavilerinin yapılması için yeni bir alan oluşturuluyor.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne başvuran Kovid19 tanı bulgularına göre Kovid19 şüphesi bulunan hastaların müşahede de tutulabileceği hastanenin ana girişlerinden tamamen ayrı yeni Kovid19 alanı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni oluşturulacak alan ile Kovid19 dışında başka hastalık tanıları ile hastaneye başvuran hastaların korunması ve Kovid19 olasışüphesi ile gelen hastaların en iyi ve en hızlı bir şekilde tanı ve tedavileri almaları sağlanacak.

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