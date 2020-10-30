Aydın’da 140 ton fiğ ve arpa tohumu dağıtımı yapılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 140 ton fiğ ve arpa tohumunun dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem'in de katılımıyla Söke'de gerçekleşen tohum dağıtım törenine ilgili şube müdürleri ve kuruluşların yöneticileri ile üreticiler katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Ökdem, "İl genelinde 88,6 ton fiğ, 51 ton arpa tohumu dağıtımı yapılıyor. Amaç kışlık ekimle hayvanlara kaba yem üretmek ve pamuk ekiliş alanlarında münavebeyi sağlamaktır. Ayrıca 21 ton yem bezelyesi tohumu alınacak. Toplam dağıtımı yapılan tohum miktarı 139,6 ton oldu. Bezelyede eklendiğinde 160,6 ton olacaktır. Bu yıl toplam 1 milyon 125 bin TL’lik tohum dağıtmış olacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

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