Nazilli Belediyespor fırsat tepti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta evinde Belediye Kütahyaspor´la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor liderlik koltuğu için fırsatı değerlendiremedi. Geriye düşmesine rağmen son dakikalarda beraberliği yakalayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.
Şermet, "Evimizde 2 puan kaybettik. Çıkaracağımız dersler olacak. Orta saha ve ileri uç oyuncularımın gösterdiği performanstan memnun kalmadım" dedi.
Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor´la karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK, (DHA)
2020-10-30 13:39:56
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