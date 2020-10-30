Nazilli Belediyespor fırsat tepti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta evinde Belediye Kütahyaspor´la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor liderlik koltuğu için fırsatı değerlendiremedi. Geriye düşmesine rağmen son dakikalarda beraberliği yakalayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Şermet, "Evimizde 2 puan kaybettik. Çıkaracağımız dersler olacak. Orta saha ve ileri uç oyuncularımın gösterdiği performanstan memnun kalmadım" dedi.

Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor´la karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK, (DHA)

2020-10-30 13:39:56



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