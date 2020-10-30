Aydın filede Karayolları´nı konuk ediyor

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi´nde son 2 maçında PTT ve Çan Gençlik Kalespor´u (D) mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Karayolları ile karşılaşacak.

Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanacak 13´üncü hafta müsabakası saat 15.00´te başlayacak. Karşılaşma Misli.com Web ve Mobil TV´den yayınlanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-10-30 13:49:50



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