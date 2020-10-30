Kazakistan'ın uluslararası rezervleri eylülde 91,1 milyar dolar oldu

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Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

Depremden sonra vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Jandarma ve polis bölgede tarama çalışması yapıyor.

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