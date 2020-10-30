Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Kuşadası’nda da şiddetli olarak hissedilirken, deprem nedeniyle kendini sokağa atan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası peşpeşe meydana gelen Kuşadası Körfezi merkezli 3.0 ile 4.5 aralığındaki artçı deprem sayısının 12’yi geçmesi üzerine vatandaşlar geceyi sokaklarda ve arabalarda geçirmek için hazırlık yapıyor.

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar yakın tarihte böyle şiddetli bir deprem yaşamadıklarını ifade ederek, çok korktuklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.