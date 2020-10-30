Başkanı Atay; Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldık

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, merkez üssü İzmir Seferihisar olan ve etkisini Efeler'de kuvvetli şekilde hissettiren 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay başta kendisi ve yardımcıları olmak üzere, birim müdürleri ve tüm personel düzeyinde teyakkuz halinde olduklarını belirterek “Efelerli yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlçemiz bu büyük depremi hiçbir can kaybı yaşanmadan atlattığı için sevinçliyiz. Bununla birlikte maddi anlamda da fazla bir hasar görülmedi” dedi.

İlçedeki mahalle muhtarlarını arayıp hepsinden bilgi aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Atay, birkaç evde çatlaklar oluştuğunu genel olarak ciddi bir hasara rastlanmadığını söyledi.

“Evlerinde hasar olanlar için kalacak yer ayarladık”

Deprem sebebiyle evlerinde hasar ve çatlaklar oluşan vatandaşlar için kalacak yer tutulduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, “Eğer binalarında hasar oluşan vatandaşlarımız evlerinde kalmaktan çekinirlerse kendileri için tuttuğumuz otelde kalabilirler. Belediyemizi aradıkları takdirde onları hemen arabalarla alıp otellere yerleştireceğiz” dedi.

Depremlerin insanlarda büyük korkulara ve travmalara yol açabildiğine dikkat çeken Başkan Atay, Türk Psikoloji Derneği ile yapmış oldukları anlaşma gereğince bu travmaları atlatmaları için vatandaşlara yardımcı olunabileceğini ifade etti. Efeler halkının rahatı ve huzuru için gereken her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Başkan Atay, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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