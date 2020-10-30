Başkanı Atay; Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanı Atay; Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldık

İHA

Başkanı Atay; Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldık

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, merkez üssü İzmir Seferihisar olan ve etkisini Efeler'de kuvvetli şekilde hissettiren 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Efeler Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay başta kendisi ve yardımcıları olmak üzere, birim müdürleri ve tüm personel düzeyinde teyakkuz halinde olduklarını belirterek “Efelerli yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlçemiz bu büyük depremi hiçbir can kaybı yaşanmadan atlattığı için sevinçliyiz. Bununla birlikte maddi anlamda da fazla bir hasar görülmedi” dedi.
İlçedeki mahalle muhtarlarını arayıp hepsinden bilgi aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Atay, birkaç evde çatlaklar oluştuğunu genel olarak ciddi bir hasara rastlanmadığını söyledi.
“Evlerinde hasar olanlar için kalacak yer ayarladık”
Deprem sebebiyle evlerinde hasar ve çatlaklar oluşan vatandaşlar için kalacak yer tutulduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, “Eğer binalarında hasar oluşan vatandaşlarımız evlerinde kalmaktan çekinirlerse kendileri için tuttuğumuz otelde kalabilirler. Belediyemizi aradıkları takdirde onları hemen arabalarla alıp otellere yerleştireceğiz” dedi.
Depremlerin insanlarda büyük korkulara ve travmalara yol açabildiğine dikkat çeken Başkan Atay, Türk Psikoloji Derneği ile yapmış oldukları anlaşma gereğince bu travmaları atlatmaları için vatandaşlara yardımcı olunabileceğini ifade etti. Efeler halkının rahatı ve huzuru için gereken her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Başkan Atay, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi ilçe genelindeki toplanma merkezlerini açıkladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi ilçe genelindeki toplanma ...
Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı
YEREL HABERLER Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı 2 binanın birbirinden ayrıldığını gördüler
YEREL HABERLER Deprem anında korku dolu anlar yaşandı 2 binanın ...
Deprem Yunanistan’ın Sisam adasını da vurdu
YEREL HABERLER Deprem Yunanistan’ın Sisam adasını da vurdu
Başkan Günel, “Kuşadası’nda şu ana kadar can kaybımız yok” Kuşadası'nda kriz masası oluşturuldu
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Kuşadası’nda şu ana kadar can kaybımız ...
Didim’de iki binada hasar oluştu
YEREL HABERLER Didim’de iki binada hasar oluştu
Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu
YEREL HABERLER Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu
Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi Kuşadası sallanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi Kuşadası ...
Başkan Tuncel; “Tedbiri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Tuncel; “Tedbiri elden bırakmayalım”
Deprem Kuşadası’nda şiddetli hissedildi Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Deprem Kuşadası’nda şiddetli hissedildi Deprem anı ...
Deprem Aydın'da vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Deprem Aydın'da vatandaşları sokağa döktü
Deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi
YEREL HABERLER Deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi
Pandemi sürecinde Aydın'a 386 milyon TL destek
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Aydın'a 386 milyon TL destek
Karantinada olmaları gerekiyordu, direksiyon başında yakalandılar Otobüs şoförleri temaslı çıktı
YEREL HABERLER Karantinada olmaları gerekiyordu, direksiyon başında ...
Aydın filede Karayolları´nı konuk ediyor
YEREL HABERLER Aydın filede Karayolları´nı konuk ediyor
Nazilli Belediyespor fırsat tepti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor fırsat tepti
Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı
ADÜ'de sürekli işçi personel alımı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ADÜ'de sürekli işçi personel alımı sonuçları ...
Didim’de arabalı sinema etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Didim’de arabalı sinema etkinliği yapıldı
Başkan Çerçioğlu, SMA hastası Doğu bebeğe destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, SMA hastası Doğu bebeğe destek ...
Aydın’da 140 ton fiğ ve arpa tohumu dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER Aydın’da 140 ton fiğ ve arpa tohumu dağıtımı ...
Aydın’da uzun aradan sonra gerçekleşen yağışlar sevindirdi
YEREL HABERLER Aydın’da uzun aradan sonra gerçekleşen yağışlar ...
Söke Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 alanı oluşturuluyor
YEREL HABERLER Söke Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 alanı ...
Didim’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Didim’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X