Karayolunda deprem yoğunluğu Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu

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Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydınİzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir’e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydınİzmir il sınırında ve KuşadasıÇamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın’dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydınİzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca Aydınİzmir otobanı Selatin Tüneli’nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

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