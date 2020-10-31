Sultanlar Ligi: Aydın B.B.:3 - Karayolları: 2

Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Karayolları’nı 32 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankartla çıktı.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Karayolları: Symone,Gülçin, Selis, Yulia, Ainise, Ezgi, Ayçin, Kübra, Tuğçe, Ezgi, Doğa, Burcu, Fatmanur
Antrenör: Hüseyin Doğanyüz
Setler: 2515, 2125, 2826, 1725, 1511
Süre: 148 dk. (26, 30, 41, 31, 21)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.