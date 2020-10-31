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Sultanlar Ligi: Aydın B.B.:3 - Karayolları: 2

İHA

Sultanlar Ligi: Aydın B.B.:3 - Karayolları: 2

Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Karayolları’nı 32 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankartla çıktı.

Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Karayolları: Symone,Gülçin, Selis, Yulia, Ainise, Ezgi, Ayçin, Kübra, Tuğçe, Ezgi, Doğa, Burcu, Fatmanur
Antrenör: Hüseyin Doğanyüz
Setler: 2515, 2125, 2826, 1725, 1511
Süre: 148 dk. (26, 30, 41, 31, 21)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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