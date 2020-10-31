Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-2

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Rıza Yelpaze (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xxx), Janset Cemre (xx), Meryem (xxxx), Anthi (xx), Adams (xx), Aslıhan (xx), Eylül (xx), Berra (x), Pınar (xx), Ezgi (xx), Hande (xx), Pelin (xx), Ecem (x)
KARAYOLLARI: Havili (xx), Ezgi (xx), Ayçin (xx), Burcu Tutku (xxx), Tuğçe (xx), Gerasymova (xx), Gülçin (xx), Kübra (x), Abbott (x), Selis (x)
SETLER: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11
SÜRE: 147 dakika (26, 30, 41, 30, 20)Misli.com Sultanlar Ligi´nde 13´üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları´nı tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 21-25, 28-26, 17-25 ve 15-11´lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 8´inci galibiyetini elde ederken, konuk takım 8´inci yenilgisini aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2020-10-31 17:56:43
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