AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanlığı’na geçtiğimiz aylarda atamayla gelen Hümeyra Ege, bugün gerçekleştirilen kongre ile güven tazeledi. Aydın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Olağan Kongrede, AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege atanmış başkan olarak başladığı görevine delegelerin oyları ile seçilmiş başkan olarak devam edecek.

Akşam saat 18:00’de başlayan kongrede oturma düzeninden oy kullanımına kadar faaliyetler Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Göreve geldiği günden bu yanan gerek sempatisi gerekse teşkilata olan hakimiyeti ile herkesin saygı ve sevgisini kazanan AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege kongrede yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yapılan seçimde Hümeyra Ege Başkanlığı’ndaki yönetim kurulu Alev Engin, Emine Gümüş, Ayfer Demir, Ayfer Dağtekin, Aysel Demir, Ebru Çatıkkaş, Fatma Yaşar, Fatmanur Aydınlı, Gönülnur Duman, Hatice Bici, Hatice Kömürcü, Hayriye Kılçık, Hilal Yardım, Melda Çiçek, Meral Polat, Nagehan Ediz, Naile Bayraktar, Necla Ertaş, Nuray Daşdemir, Nurdan Uysal, Özlem Şengül, Raşide Yeşilyurt, Sabriye Öztürk, Saliha Direm, Selma Bozoğlu, Songül Şahin, Yağmur Bağcıvan ve Yasemin Yeşilyurt’tan oluştu.

İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Hümeyra Ege, devletin tüm imkanları ile ilk andan itibaren çalışmalara devam edildiğini belirterek herkese ‘geçmiş olsun’ dileklerini sundu. Güvene layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, “Ecdadımızdan aldığımız ilhamla ve teşkilatlarımızdan aldığımız güçle, diklenmeden dik durarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde AK Partili kadınlar olarak devraldığımız bayrağı daha da yükseklere taşımak için yola çıktık. Bu yolda halka hizmeti hakka hizmet bilerek görevimizin başında olacağız” diyerek bu zamana kadar hizmet veren tüm hemcinslerine teşekkür etti.

Konuşmasının hep birlik ve beraberlik teması içinde gerçekleştiren Ege, sözlerine Yunus Emre’nin dörtlükleri ile tamamladı.

Kongreye İl Başkanı Ömer Özmen ve Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir’in yanı sıra milletvekilleri teşkilat başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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