Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nin 17.62 kilometre açığındaki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

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