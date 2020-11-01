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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Heykel Sempozyumunda üretilen 9 eser görücüye çıktı

İHA

Kuşadası Heykel Sempozyumunda üretilen 9 eser görücüye çıktı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında hazırlanan 9 heykel görücüye çıktı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sempozyumumuzun ilkini 9 eserle tamamlamak bizim için güzel bir başlangıç oldu” dedi.
Ege bölgesinin turizm başkenti Kuşadası'nda, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlenen bir törenle sona erdi. İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu'nda gerçekleşen törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gömeç Belediye Başkan Mehmet İrem Himam, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı’nın Yılancı Burnu mevkiindeki açık hava atölyesinde ‘Kuşadası’ temasıyla mermer bloklara şekil vererek hazırladıkları 9 heykel Kuşadalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Özlem ve Hakan Şengönül’ün yaptığı Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda hazırlanan eserler Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.
Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun Kuşadası’na kalıcı 9 eser bıraktığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sempozyumumuzun finali ne yazık ki dün yaşadığımız deprem nedeniyle buruk bir havada geçiyor. İzmir’deki can kayıpları, Seferihisar’daki büyük zarar ve kardeş kentimiz Samos’taki büyük yıkım ve ölümler moralimizi çok bozdu. Ancak yaşadığımızı, yaşamın devam ettiğini hissetmek için bu etkinliği iptal etmedik. Eserlerimizi sizlerin görmesi için sergilemek istedik. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nu önümüzdeki senelerde çok daha neşeli bir ortamda geçirmeyi diliyoruz. Bu sempozyumu düzenlemek benim en büyük hayalimdi. Turizm ve kültür kenti Kuşadası’nın her yerinde heykeller olsun istiyordum. Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlediğimiz bu sempozyum sayesinde bu hayalim gerçekleşecek. Sempozyumumuzun ilkini 9 eserle tamamlamak bizim için güzel bir başlangıç oldu. Sempozyum kapsamında birçok seminer, etkinlik ve çocuklarımızın katılabilecekleri atölyeler vardı. Pandemi nedeniyle ne yazık ki yapmadık. Sempozyum boyunca bu alanı ziyaret eden vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. 25 gün içinde sanatçılarımızın Kuşadası temasıyla nasıl eserler hazırladıklarına bugün burada tanık olacağız. Başta küratörlerimiz Özlem ve Hakan Şengönül olmak üzere bu sempozyumun gerçekleşmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun ilçenin sanat yaşantısına büyük katkı sunduğunu belirterek “ Öncelikle geçtiğimiz gün yaşadığımız büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu sempozyumun önümüzdeki senelerde daha keyifli bir ortamda gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu organizasyonda yer alan tüm sanatçılarımıza, destekleyen tüm kurumlara ve belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve belediye başkan yardımcıları katılımcı sanatçılara plaketlerini verdi.

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