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Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi Aydın’da soba satışlarında yoğunluk oluştu

İHA

Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi Aydın’da soba satışlarında yoğunluk oluştu

Kış aylarının gelmesi ile soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Doğal gaza gelen son zamlarla birlikte vatandaşlar sobaya yönelirken, sobacılar çarşısı hareketlendi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki sobacılar çarşısında hareketli günler yaşanmaya başladı. Kış soğuklarının kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde vatandaşlar eskiye dönüp sobalara rağbet göstermeye başladı. Kimi vatandaşlar doğal gaza gelen son zamlardan ve doğalgaz firmasının aldığı yüksek bedellerden, kimileri de Korona virüsten dolayı bahçeli ev ve kış bahçesi tercihlerinden dolayı sobaya yöneldiği belirtildi. Efeler ilçesindeki sobacılar çarşısında esnaflık yapan Batuhan Büyüktarakçı, bu sene sobaya ilginin geçen senelerin çok üstünde olduğunu söyledi. Vatandaşların büyük çoğunluğunun doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çektiklerinden dolayı sobayı tercih ettiklerini ifade eden Büyüktarakçı, "Normal sobalı evde oturanlar zaten sobalarını kullanmaya devam ediyor. Son günlerde soba satışı yaptığımız müşterilerimizin hepsi doğal gaz faturalarını neden olarak göstererek soba alıyorlar. Yükselen faturalardan dolayı, doğal gaz bulunan evlere de soba satışı yapmaya başladık. Korona virüs dolayısıyla insanlar evlere kapandı. Kış bahçesi yapanlar oluyor, onlar da farklı çeşitlerde sobalarımızı veriyoruz. Genel olarak eskiye dönüş başladı" dedi.

"Fiyatlarımız uygun"

Soba fiyatlarının 150 TL’den başlayıp 2 bin 500’e kadar çıktığını ifade eden Büyüktarakçı, "Fiyatlarımız şu an için uygun seyrediyor. Kovalı sobalar 300700 TL arası satılırken, kovasızlar da 150 TL’den başlıyor. Lüks olan şömine tipli sobalar var. Onlar da bin 500 ile 2 bin 500 arası fiyatları değişiyor. Her bütçeye göre soba bulmak mümkün" diye konuştu.

"Son zamanların en hareketli yılını yaşıyoruz"

Son yıllarda soba satışlarının durduğunu ancak bu sene sobaya dönüşün yaşanmasından dolayı satışların adeta patladığını belirten Büyüktarakçı, "Geçen sene doğal gaz kullanan ve artan faturaları gören müşteriler kış soğuklarının gelmesi ile soba almaya başladılar. Önümüzdeki ay satışlarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar zaten pandemi döneminden dolayı maddi olarak sıkıntı çekerken bir de kabarık doğalgaz faturalarından olumsuz etkilendiklerini belirtiyorlar. Son yıllarda bu kadar fazla satış olmuyordu. Hele kış daha gelmeden sobaların yüzüne bakan yokken, vatandaşlar şimdiden sobalarını alıp kuruyorlar. Bir de bahçeli evlere geçenler var, doğalgazın gitmediği ilçelere de soba satışlarımız yoğun olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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