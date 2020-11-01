Aydın'da sahte içkiden 1 kişi daha öldü

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan torna ustası Ünal Küçüközer (50), yaşamını yitirdi.

Şirinevler Mahallesi, 5 Eylül Caddesi'nde yaşayan Ünal Küçüközer, önceki gün saat 15.00 sıralarında rahatsızlandı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközer'in akşam içtiği sahte içkiden zehirlediği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Küçüközer, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

9 Ekim'den bu yana Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı Küçüközer ile birlikte 11'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-11-01 13:59:35



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