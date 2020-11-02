Turizmciler salgını ve turizm sezonunu değerlendirdi Aydın ve ilçelerine sezon boyunca 1 milyon 500 bin turist geldi

Korona virüs salgınıyla büyük sorunlar yaşanan turizm sektöründe her şeye rağmen elde edilen sezon sonu verileri turizmcilere umut verdi. Turizmciler Kuşadası dahil Aydın il ve ilçelerine 2020 sezonunda bir milyon 500 bin turist geldiğini açıkladı.

Aydın'da 2020 turizm sezonunun değerlendirildiği toplantı Kuşadası Double Tree Hilton Oteli’nd yapıldı. Toplantıya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden, Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Şahin ve TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu üyesi Mustafa Yiğit Uzkuç katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, korona virüs nedeniyle turizm sektörünün zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, “Türkiye zaten turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu, toplam turist sayısında tüm dünyada 5’inci sırada. 2019 verilerine göre, gelir sayısında 6’ncı sırada. 2020’nin ilk 3 ayına kadar ilk 3 sırada ama 2020’nin Mart ayından sonra bildiğiniz gibi pandemi süreci zaten dünyada turizmi durma noktasına getirdi. Bu şartlarda sezon başında oldukça negatif bir durumla karşı karşıya başladık turizm sezonuna fakat Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı program ve planlama dünyada örnek bir başarıyı açıkçası ortaya çıkardı diye düşünüyorum" dedi.

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Aydın ili ve ilçelerinde turizm sektörünün olağanüstü bir performans sergilendiğini kaydeden Tuncer, "Sektörde tüm paydaşlarımız turizm çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında çok muazzam bir dayanışma oldu ve bu dayanışmanın oluşturduğu sinerji Aydın’da gurur duyduğumuz bir manzarayı bize resmetti. 2019 yılında Aydın’a yaklaşık 1 milyon 600 bin turist gelmişti dolayısıyla hedeflediğimiz rakam 1 milyon civarında turisti 2020 yılında Aydın’a getirmekti, fakat bugün itibariyle Aydın’daki turist sayısında 1 milyon 500 bine çok yaklaştık. Neredeyse 2019 verilerini yakaladık. Otellerimizde ortalama yüzde 70’in üzerinde doluluğa ulaştık, bazı otellerimizde yüzde 90’ın üzerinde doluluklar yakaladık sezon boyunca, bu bizi çok mutlu eden neticelerdi. Tabi burada bu başarının sırrı biraz önce ifade ettiğim gibi kurumların dayanışmasının ortaya çıkardığı sinerji ve tabii ki dünyada örnek olarak gösterilen 'Safe Tourism' konseptinin sertifikalanma süreçlerinin, sıkı denetimin ve sektör tarafından bu konsepte sahip çıkılması, benimsenmesi oldu. Sosyal mesafe ayarlarından, izolasyon süreçlerinden ve dezenfektan süreçlerinden çok başarılı bir sınavla ayrıldık. Örneğin Kuşadası’nda toplam iki elin sayısını geçmeyen vaka sayısıyla karşılaştık ve orada hızlı müdahalelerle kaymakamımızın, il sağlık müdürlüğü ekiplerimizin anında müdahaleleriyle, gece gündüz 24 saat çalışarak hafta sonu fark etmeksizin müthiş bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Deprem hadisesiyle ilgili maalesef İzmir’imizde, Türkiye’mizde 2020’nin son günlerinde önemli bir hadise olarak anılarımızda yer aldı. Kuşadası hissetti depremi şiddetli olarak bildiğiniz gibi fakat bizi sevindiren tarafı hiçbir tatilcimizde ya da hiçbir turizm tesisimizde bir hasarla karşılaşmadık, bir can hasarıyla da karşılaşmadık bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.



Türkiye en güvenilir turizm yapan ülkelerden biri

Toplantıda konuşan Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, salgın öncesi tüm verilerin çok iyi olduğunu ancak salgınla birlikte zor bir dönem yaşandığını belirterek, “Bu yıl çok iyi bir turizm sezonu başlamıştı, yani gerçekten çok güzel bir sezon geçirecektik ama maalesef bu pandemiyle beraber bütün planlar terse döndü ancak gerek turizm bakanlığımızın, gerek bizlerin gayreti ve uğraşıyla, gerekse hükümetimizin desteğiyle otelleri bir şekilde açtık. Açarken bir belirsizliğimiz vardı, önümüzü göremiyorduk, ne olacağını kestiremiyorduk ancak dünya ya örnek bir güvenli turizm sertifikasıyla başladık biz bu işe. Şu anda uygulamış olduğumuz turizm sertifikası süreci dünyaya örnek yani hiçbir Avrupa ülkesi böyle bir uygulama yapmadı, dolayısıyla biz bu sene diye bilirim ki dünyanın en güvenilir korona virüsle beraber turizmi yapan ülke haline geldik" dedi.

Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Şahin ise “Dünyanın en iyi rehberleri Türkiye’de diyerek başlamak istiyorum, şu anda pandemi sürecinde çoğumuz işsiz durumda olsak da kendimizi çevrimiçi eğitimlere adamış durumdayız, bilmediklerimi, öğrenmediklerimizi, öğrenmeye çalışıyoruz. Ayrıca birliğimiz olan TUREB pandemi ortaya çıkınca çevrimiçi pandemi eğitimini yayınladı (videolu) ve bunları bütün rehberleri izlemesini istedi. Çünkü bunlar rehberlerin sicillerine işlenecekti ve bu videoyu izlemeyen rehberler ne yazık ki tura çıkamayacaktı. Bunların hepsi tamamlandı bütün rehberlerimiz Türkiye’deki bizden çalışma kartı almış olan profesyonel turist rehberleri pandemi eğitimini almış durumdalar, en önemli olan bu bizim için" diye konuştu.

TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit Uzkuç ise, “TÜRSAB olarak pandemi döneminde bizde gerekli acentalarla Kuşadası tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Bu tanıtım faaliyetinde bir çok yöreden gelen acentalarımıza özellikle Aydın bölgesini tanıtmak için çaba sarf ettik. Bununla birlikte gerekli pandemi eğitimlerini aldık. 2020 için acentalarımızın çok ciddi umutları vardı ve önümüze gelen rezervasyonlar da bu umutların bir ışığıydı. Özellikle birlikte destekli olarak çalıştığımız, otelciler birliğimiz, otellerimiz, rehberler odamız hepimiz bu sezonun çok ciddi anlamda güzel geçeceğini düşünüyorduk. Ancak bu pandemi süreci hepimizi çok ciddi anlamda yordu. Bu bize yeni bir turizm, yeni bir anlayış biçimini de öğretti bununla birlikte. 2021 için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Umarım 2021 yılı daha umutlu, daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel geçer" ifadelerini kullandı.

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