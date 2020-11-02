Nazilli’ye atanan 11 doktor göreve başladı

Sağlık Bakanlığı’nın son ataması ile Nazilli Devlet Hastanesi’nde 3 Uzman Hekim ve 8 Tabip doktor olmak üzere toplam 11 doktor görevlerine başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son doktor atamaları ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne atanan 11 yeni hekim çalışmalarına başladı.

Nazilli Devlet Hastanesi olarak Bölge hastanesi görevi gördüklerini ve Nazilli Devlet Hastanesi’ne değişik branşlarda 11 yeni hekimin atanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, “Gerek hekim kadrosu ve gerekse teknik donanımını arttırıp geliştirerek daha iyi ve hızlı hizmet etme gayreti içerisindeyiz. 400 yataklı olarak inşa edilen Devlet Hastanemiz, 2020 yılında ise 495 yataklı olarak tescil edilen yeni hizmet binasında Nazilli başta olmak üzere, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ilçelerine ve kırsal mahallelerinde bulunan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Şu anda da hastanemize atanan 3 uzman ve 8 pratisyen olmak üzere toplam 11 yeni hekimimiz çalışmalarına başladılar. Bölge hastanesi görevi gören hastanemize bakanlığımızdan değişik branşlarda yeni hekim atamaları bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın son atamaları ile Nazilli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümüne Uzm. Dr. Atilla Bulur, Kulak Burun Boğaz Bölümüne Uzm.Opr.Dr. Utku Demiray, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne Uzm.Dr. Esin Ersoy ile Hastaneye Tabip olarak atanan Pratisyen Hekimler Dr. Yasin Çakar, Dr. Sercan Karaoğlan, Dr. Şehzade Baytemir, Dr. Serem Arslan, Dr. Asiye Sapanca, Dr. Şükrü Atıl, Dr. Emine Sınlik ve Dr. Hatice Ergin ise Acil Serviste çalışmalarına başladı.

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