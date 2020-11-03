Aydın Valiliği Yeni Görünümüne Kavuştu

Aydın’ın tarihi binalarından olan Hükümet Konağı, çevresinde yapılan düzenlemeler ile yeni görünümüne kavuştu.

Aydın Valiliği binasında, peyzaj ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında krom bayrak direklerinden Atatürk Anıtı’na kadar birçok noktada yenileme işlemleri yapıldı. Yapılan peyzaj düzenlemeleri ve restorasyonlar ile adeta yeni bir görünüme kavuşan Valilik binasında, yaklaşık 30 yıldır yerinde duran bayrak direkleri de yenilendi. Özel günler ve bayramlarda çelenk sunumunun yapıldığı Atatürk Anıtı da, yapılan bakımın ardından boyanarak, yenilendi. Bina çevresinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında Valiliğin bahçesinde de düzenlemeler yapılırken, arka bahçesine kamelya ve banklar yerleştirildi.

Dezavantajlı gruplar ve can dostlar da unutulmadı

Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında Aydın Valiliği binasına gelecek olan yürüme engelli vatandaşların, tekerlekli sandalyeleri ile Valiliğe daha rahat bir şekilde ulaşabilmesi için engelli rampaları yenilenerek daha da kullanışlı hale getirildi.

Valilik çevresinde bulunan birçok kedi için de çalışmalar gerçekleştirilirken can dostlar da unutulmadı. Efeler Belediyesi’nden temin edilen kedi evleri de arka bahçeye yerleştirilirken, yaklaşan kış nedeniyle sokak hayvanları için sıcak yuvalar oluşturuldu. Yine bahçede bulunan trafo ve bahçe duvarları da Efe figürü başta olmak üzere Aydın’ın simgelerinden oluşan resimler ile süslendi.

Aydınlıları selamlıyor

Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın Valiliği binasında da düzenlemeler yapılırken, Aydın Valiliği tabelası üzerinde de restore çalışmaları gerçekleştirilirdi. Valilik binası üzerine kurulan aydınlatma sistemi ile Aydın Valiliği yazısı daha görkemli hale gelirken akşam saatlerinde binayı süsleyen ışıklar ile tarihi Hükümet Konağı yeni görünüme kavuştu.

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