Didimli balıkçılar, Balıkçılar Çarşısı’nı tercih etti

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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Balıkçılar ve Manavlar Çarşısında faaliyete giren bir işletmenin açılışını gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından yenilenen Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı, temiz ve hijyenik hali ile balıkçıların ve vatandaşların tercih odağı olmaya devam ediyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren Balıkçı Ustam yeni şubesini Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısına açtı. Şubenin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt katıldı.

Açılış kurdelasını kesen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, işletmenin hayırlı olmasını diledi. Sosyal mesafeler korunarak gerçekleştirilen açılışta, davetlilere ikramlar takdim edilirken, açılış gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

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