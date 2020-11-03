Eski başkan kulüp doktoru oldu

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'da eski başkanlardan Hilmi Volaka, kulüp doktorluğu görevini üstlendi. Siyah-beyazlıların 2'nci Lig'e çıktığı 2014 yılından itibaren 2 yıl başkanlığı yürütüp ardından görevini Nurettin Özkat'a bırakan Dr. Hilmi Volaka, kulübün mevcut doktoru İsmail Beken koronavirüse yakalanıp evinde karantina altına alınınca kolları sıvadı.

Daha önce başkanlık yaptığı kulüpte geçici olarak takımın doktoru olmayı seve seve kabul eden Volaka, maçlarda ve antrenmanlarda siyah-beyazlı futbolcuların sağlığıyla yakından ilgileniyor. Nazilli'de hizmet veren özel bir diyaliz merkezinin de sahibi olan Dr. Volaka, aynı zamanda kulüpte genel kaptanlığı yürüten Haluk Volaka'nın da ağabeyi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-11-03 12:20:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.