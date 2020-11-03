Aydın Polisi bu defa mağdur keçi için seferber oldu Bakımları yapılan keçi, ekip otosu ile ÇMKB’ye teslim edildi

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlamak için 24 saat çalışan polis ekipleri Aydın’da bu defa mağdur bir keçi için seferber oldu. Şiddet gördüğü tespit edilen ve sokakta dolaşan bir keçiye aracına alan polis, mağdur keçinin bakımını yapıp karnını doyurduktan sonra güvenle yaşayabileceği Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim etti.

Türkiye’nin en sakin ve en huzurlu illerinin başında gelen Aydın’da polis ekipleri sadece insanların değil hayvanların da huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Sabah saatlerinde Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, sokakta şiddet görmüş ve başıboş dolaşır vaziyette gördükleri bir keçiye sahip çıktı. Boynuzu kırık vaziyette bulunan keçi, tedavi uygulanıp yem ve su verildikten sonra güvenle kalabileceği merkeze götürüldü.

Hırsızların elinden kaçmış olma ihtimali üzerinde duruluyor

İlginç olay sabah saatlerinde yaşanırken Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah erken saatlerden şehir merkezinde devriye gezdiği sırada Ata Mahallesi 777 sokak üzerinde boynuzu kırılmış ve bitkin vaziyette bir keçi ile karşılaştı. Keçinin şiddet gördüğünü tespit eden polis ekipleri hemen kendi yöntemleri ile talihsiz hayvana ilkyardım uygularken bir yandan da bölgede keçinin sahibi olup olmadığını araştırdı. Bölgeye yakın yerlerdeki hayvan işletmelerindeki bir ağıldan hırsızlar tarafından çalınmış olma ihtimali üzerinde de duran polis, keçiye ilk yardım uygulayıp karnını da doyurduktan sonra ekip otosuna alarak Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na götürdü.

Polisin şefkati ile kendisine gelen talihsiz keçinin sahibi ortaya çıkıncaya kadar, Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı’nda misafir edileceği öğrenildi. Bu arada keçinin barınmasının yanında beslenme ve rehabilitasyonunun görevliler tarafından yapılacağı belirtildi.

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